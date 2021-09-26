مصدر أمنى يكشف تفاصيل سرقة توكتوك من سائق المنوفية

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من (سائق توك توك - مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته أستوقفه أحد الأشخاص بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهما بالطريق فوجئ بسيارة ربع نقل تعترض طريقه.

وقام مستقلوها بالنزول منها والتعدى عليه بالضرب واشترك مستقل مركبة "التوك توك" معهما فـى التعدى وإيثاقه واقتياده إلى السيارة المشار إليها والاستيلاء على (مركبة التوك توك - هاتفه المحمول) والسير به وإلقائه على جانب أحد الطرق بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة.