«الزراعة»: اجتياز معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس لاختبار الكفاءة دوليا

قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة للعاملين بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بمناسبة اجتياز معامل المشروع لاختبار الكفاءة على المستوى الدولى للمعامل المعتمدة من خلال المعهد البيولوجي الوطني بدولة سلوفينيا.

وصرحت د نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس أن اختبار مقارنة الكفاءة بين المعامل الأجنبية المعتمدة في الكشف الجزيئي عن الأنواع المختلفة للبكتيريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس وذلك من خلال المعهد البيولوجي الوطني بدولة سلوفينيا الذي يعد أحد المعاهد الأوروبية المعترف بها دوليا من قبل الاتحاد الأوروبي في اجرائه لمثل هذه الاختبارات ، حيث ان أغلب المعامل داخل وخارج الاتحاد الأوروبي تجري اختباراتها في هذا المعهد وقد ظهرت النتيجة باجتياز معامل مشروع مكافحة العفن لهذا الاختبار بنسبة 100% دون ان يتم اخذ أي نتيجة سلبية علي نتائج الاختبار وقد اجري هذا الاختبار ضمن معامل تتبع عدة دول مختلفة.

وأضافت "بلابل" ان هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها معامل المشروع على هذه النتيجة في هذه الاختبارات حيث ان المرة الاولي كانت في عام 2019 وبمشاركة عدد (29) معمل من مختلف دول الاتحاد الأوروبي: -

(بلجيكا – استراليا – هولندا – تشيكوسلوفاكيا – إيطاليا – اسبانيا – فنلندا – البرتغال – الدنمارك – المجر – سلوفينيا – المملكة المتحدة) وكذلك روسيا وكينيا وإسرائيل وحققت معاملنا نجاح بنسبة 100% أيضا رغم ان هناك بعض المعامل رسبت في هذا الاختبار والبعض الاخر اجتاز الاختبار بنسبة تتراوح بين (71 الي 86%).

وهذه النتائج المتحصل عليها تدل على مدي دقة طرق الفحص المختلفة المتبعة في معامل المشروع للكشف عن البكتيريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.

كما تساعد معامل المشروع في استمرار حصولها على شهادة الايزو 17025 والتي حصل عليها مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس في يناير 2020 لأول مرة في تاريخ المشروع منذ انشائه عام 1974.