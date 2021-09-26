الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل قتل عامل على يد شقيقه داخل قطار «الإسكندرية – القاهرة»

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات المتجهة من (الإسكندرية – القاهرة) بأنه عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية قام أحد مستقلى القطار بإطلاق عيار نارى تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية)، ما أدى لوفاته داخل القطار، وعقب ذلك قام مطلق العيار النارى بالقفز خارج القطار ولاذ بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه (كهربائى - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجنى عليه له بالقتل، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (طبنجة وبخزينتها 4 طلقات لذات العيار).

محطة كفر داود الإسكندرية – القاهرة الأجهزة الأمنية القطارات مركز شرطة السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

النساء يحصدن جوائز مهرجان سان سيباستيان.. وبلو مون للرومانية ألينا غريغوريه أفضل فيلم

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه