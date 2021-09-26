الأنبا توما يزور كنيسة السيدة العذراء بالشيخ زين الدين لأول مرة

بدأ الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج، صباح الأحد زيارته الرعوية الأولى لكنيسة السيدة العذراء أم المعونة الإلهية بقرية الشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا.

وترأس القداس الإلهى وقام بتدشين الكنيسة والمذبح والحجاب والأيقونات.

وكان فى استقبال نيافته الأب فريد فايز والأب بيو رعاة الكنيسة ولفيف من القمامصة والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وترأس صباح اليوم نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية قداس المناولة الاحتفالية لتسعة عشر من أبناء وبنات كنيسة القديس اسطفانوس والعذراء مريم بشبرا الخيمة.

كان في استقبال نيافته القمص مرقس لطفي راعي الكنيسة والأب بولس بباوي الراعي المساعد والأب يوحنا زكريا.

وألقى نيافته كلمة العظة وكان مضمونها أن سر المناولة يجعلكم أولاد الله المختلفين عن أولاد العالم لذلك الله يدعو كل واحد منكم دعوة خاصة.

واحتفلت الكشافة بمرور ثماني سنوات لوجود نشاطهما داخل الكنيسة وعرض المراحل التي مروا بها منذ البداية وحتى الأن وقاموا بأداء الوعد الكشفي من قادة وأشبال أمام القائدة سهير قائد كشافة الأهرام ثم تلبيسهم منديل الكشافة.