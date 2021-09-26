بعد فرض ضرائب على اليوتيوبرز.. تعرف على عقوبة التهرب منها

دعا رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) إلى التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” في تقريرها عقوبة التهرب الضريبي:

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، كما أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتتضاعف العقوبة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.