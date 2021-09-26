جائزة القاهرة للتصميم 2021 تنطلق فى دورتها الرابعة نوفمبر المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة "لجائزة القاهرة للتصميم Cairo Design Award" فى نوفمبر المقبل، والتي تُعد انطلاقة فى مستوى ابتكار التصميم فى مصر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورات السابقة، حيث يعتبر الملتقى الأكبر والمنصة الوحيدة التي تلقي الضوء على فنيات وإنجازات المصممين المصريين المتميزين، وتمنحهم فرصا عديدة للعمل في مجال التصميم مع أهم الشركات وأكبر المصممين المحليين والعالميين.

ويلتقي خلال منصة القاهرة للتصميم نخبة من جميع كبار المبدعين فى مجالات التصميم المختلفة، وأكبر عدد من الموزعين والمصنعين والفنانين الموهوبين فى مكان واحد، وذلك لعرض إنجازاتهم وإبداعاتهم التصميمية الفريدة التي حققوها على مدار سنوات ليتم تكريمهم في أضخم حدث في مجال التصميمات الفنية.

أما ما يميز الدورة الحالية من الجائزة هي المشاركة المتميزة لأشهر المصممين وأكبر الشركات المصرية فى هذا المجال، حيث ستضم الجائزة هذا العام جناحاً مخصصاً لتصميم الأزياء بإشراف المصممة المتميزة مي جلال، ويتم فى الجناح عرض القطع الفريدة لأشهر ماركات الأزياء فى الشرق الأوسط. واستنادًا إلى رؤية جائزة القاهرة للتصميم تضم دورة هذا العام تعاونا جديدا مع Cairo Designathon وهي شركة متخصصة فى الحلول التصميمية لتطلق إصدارها الأول من De-Forum، وهي جلسات نقاشية تحاور أهم المصممين المشاركين فى المعرض، وتنطلق تحت عنوان "هوية التصميم المصرية" لتناقش منظورًا فريدًا للعلاقة المتأصلة بين الهوية المصرية والتصميم، والهدف من هذا التعاون هو تقديم محتوى مختلف عن التصميمات الرائجة وتسليط الضوء على أهمية هذه التصميمات من خلال خبراء بارزين محلياً ودولياً.

وتخصص الدورة خلال هذا العام ثلاث جوائز تقدم لثلاثة فائزين في كل فئة من ٦ فئات أساسية وهي "الهندسة المعمارية، هندسة المسطحات، الديكور، تصميم الحُلي، الديكور السينمائى بالإضافة إلى تصميم المنتجات" ولأول مرة يتم تحديد الفائزين من لجنة تحكيمية مكونة من عضوين من صفوة الفنانين وأكبر المصممين الرائدين في مجالاتهم لكل فئة على حده، وتضم لجنة الدورة الرابعة صفوة من المصممين المتخصصين وهم: مصممة الحُلى العالمية عزة فهمي مع أمينة غالى رئيس قسم التصميم بشركة عزة فهمي للمجوهرات، مهندس الديكور السينمائى أُنسي أبوسيف مع مهندس الديكور السينمائى محمد عطية، المعماري طارق نجا مع المهندسة المعمارية ابتسام فريد، المصمم عمرو حلمي مع المصمم والمهندس المعمارى شريف مرسى، المصمم العالمى كريم مختجيان مع المهندس المعماري والمصور كريم الحيوان ولتصبح جزءًا من برنامج Cairo Design Award المخصص لمنح التميز فى التصمييم باب التقديم متاح ليوم 25 سبتمبر.