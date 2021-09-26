محافظ مطروح يلتقى الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمكتبه المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وكلا من النواب رزق جالى وجمال الشورى وفتحية السنوسى وحسن أبو قديره أعضاء مجلس النواب، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وذلك فى إطار بحث عدد من الموضوعات وجهود التنمية بالمحافظة، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

محافظ مطروح يلتقي الهيئة البرلمانية

والتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، مع عدد من أهالى قرية تل العيس بمدينة العلمين بحضور كل من النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وكلا من النائب رزق جالى وجمال الشورى وحسن أبو قديره أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع أهالي مطروح وبحث مشاكلهم ومطالبهم، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والقومية التى تقيمها الدولة بمدينة العلمين.

محافظ مطروح يلتقي الهيئة البرلمانية

وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق المصلحة والمنفعة العامة مع الحفاظ على حق المواطنين وعدم المساس بحقوقهم، وتأكيد القيادة السياسية أنه لن يضار أى مواطن مع إقامة تلك المشروعات القومية التى تهدف إلى تحقق التنمية المنشودة ومستقبل أفضل للوطن.

محافظ مطروح يلتقي الهيئة البرلمانية

محافظ مطروح يلتقي الهيئة البرلمانية

محافظ مطروح يلتقي الهيئة البرلمانية

محافظ مطروح يلتقي الهيئة البرلمانية