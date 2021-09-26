«الصحة»: تطعيم 1.5 مليون بالتعليم ضد كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن تطعيم ما يقارب ١.٥ مليون عضو بوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالمنظومة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أنه يتم دراسة آلية تطعيم طلاب المدارس الثانوية تمهيدًا لتطعيمهم نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الوزارة تتابع التوصيات العالمية بشأن تطعيم الأطفال من عمر 15 حتى 18 عامًا.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالتنويع بين لقاحات فيروس كورونا وتوفيرها في كل مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظات، والبالغ عددها 850 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وأعلنت بدء توفير لقاحات كورونا في مراكز الشباب، وذلك لتسجيل المواطنين وتطعيمهم بلقاح كورونا في الوقت نفسه، من خلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وأوضحت أن خطوة فتح مراكز الشباب تأتى في إطار تحقيق الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان، لتطعيم 40 مليون مواطن بلقاحات فيروس كورونا.



وناشدت المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.