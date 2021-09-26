تزوّجت عرفيًا للضغط على والدي للزواج بمَن أحب.. فما حكم الشرع؟.. على جمعة يرد

ورد سؤال إلى الجروبات المتخصّصة بالفتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائل يقول فيه: "استخدمت الزواج العرفي كوسيلة للضغط على والدي لاتمام الزواج بمن أحبّها، ما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز ما فعلت؟

ويعد هذا السؤال من أكثر الاسئلة التي حدث عليها جدل كبير حيث أكد البعض أنه يجوز للابن أن يتزوج بمن يحب ولا دخل للأهل في اختياره، بينما استحرم البعض الزواج العرفي كنوع من أنواع الضغط على الأهل.

وعند الرجوع إلى معرفة الحكم الشرعي، فقد وجدنا رد الدكتور على جمعة على فتوى مشابهة، خلال حضوره إحدى الدروس العلمية بأحد المساجد، وتم تداوله عبر اليوتيوب.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن استخدام الزواج العرفي كوسيلة للضغط على الآباء لإجبارهم على إتمام الزواج هو من النذالة والخسة، وأثبت التجارب أن مثل هذه الزيجات لا يبارك الله فيها، فرضى الله لا يتأتي إلا بالخلق الحسن والمعاملة الحسنة، فلا داعى لمثل هذه الأمور.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.