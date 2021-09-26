«الزراعة» وجامعة دمنهور تنفذان قافلة بيطرية بالبحيرة

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، قافلة طبية بقرية جواد حسنى بمركز أبوحمص بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، ومديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، وبمشاركة الباحثين في معهد بحوث الصحة الحيوانية بدمنهور.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذه القافلة تأتي في إطار التعاون بين مركز البحوث الزراعية وجامعة دمنهور، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم المجتمع والبيئة المحيطة بالعمل البحثي، مشددًا على تفعيل دور المعهد الارشادى و التوعوى بضرورة مشاركة المعامل الفرعية في أي أنشطة تخدم مختلف المحافظات.

ومن جانبها قالت الدكتورة رضا فضلي، مدير المعمل الفرعي بدمنهور التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة الصحية تضمنت مجموعة من التخصصات منها البشرية، والبيطرية، والزراعية، وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في القرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشادت مدير المعمل الفرعي لمعهد صحة الحيوان بدمنهور، بجهود الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور نبيل بكير عميد كلية البيطري بجامعة دمنهور، لحرصهم الدائم على تفعيل برتوكول التعاون بين جامعة دمنهور ومركز البحوث الزراعية لخدمة المجتمع.

بينما شدد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور، علي أن القافلة ساهمت في تحقيق التعاون المشترك بين مختلف الجهات البحثية لتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم، عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في غرس ثقافة الخدمة المجتمعية والتي تعد مكملًا لدور تلك المؤسسات البحثية والتعليمية وتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية والبحثية بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية.