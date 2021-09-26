السيطرة على حريقين فى 4 منازل وحظيرة مواشٍ ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، بالتعاون مع الأهالي، من السيطرة حريقين في 4 منازل حظيرة للمواشي بقريتي بني عدي والشناوية بمركز ناصر، دون حدوث إصابات.

ونشب الحريق الأول في منزل وامتد لـ3 منازل مجاورة بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، حيث أسفر الحريق عن نفوق 3 رءوس ماشية دون حدوث إصابات أو وفيات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من إخماد النيران بالتعاون مع الأهالي، حيث تبين نشوب الحريق في منزل وامتداده لـ3 منازل مجاورة دون حدوث إصابات بشرية، إلا أن الحريق تسبب في نفوق 3 رءوس ماشية.

وفي الشناوية بمركز ناصر، نشب حريق في قارة للمواشي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بالتعاون مع الأهالي دون خسائر.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يُعد أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.