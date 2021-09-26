الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس ضابط متهم بالتعدي على محامٍ في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت محكمة جنح أول المنتزه بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس ضابط بقسم شرطة أول المنتزه 15 يومًا للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على محامي داخل قسم الشرطة واصابته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت النيابة قد انتقلت إلى المستشفى، حيث اطلعت على التقرير الطبي، وتم سؤال المحامي، بعد تحسن حالته الصحية، ثم انتقلت عقب ذلك إلى ديوان القسم، واطلعت على دفاتر الحضور، وطلبت طاقم العمل الليلي "النوبتجية"، وضباط وأمناء وأفراد، لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.
وكانت النيابة بدأت، التحقيق في واقعة الاعتداء التي شهدها قسم شرطة أول المنتزه، وأسفرت عن إصابة محامٍ، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، إذ استمعت داخل سراياها، لشقيقة المحامي المصاب.
وكان مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، أصدر بيانًا، أعلن فيه التعدي على أحد أعضاء النقابة، وإصابته أثناء تحريره محضر، رفقة شقيقته، داخل ديوان قسم شرطة أول المنتزه.

وجاء بنص البيان أنه "فور إبلاغ النقابة بالتعدي على محامٍ، ونقله إلى إحدى المستشفيات، لإسعافه، تم التواصل بين نقيب المحامين في الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية، والذي رفع بدوره واقعة الاعتداء إلى وزير الداخلية".

وأضاف بيان النقابة الفرعية، أن الوزير أمر بوقف الضابط المتهم ونائب مأمور القسم، مع تشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة، وإرساله إلى محافظة الإسكندرية، وإبلاغ النيابة العامة؛ للتحقيق في ملابسات الواقعة.

 

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