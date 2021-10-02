السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محمد أحمد: ألعاب الفيديو بنوادي تكنولوجية قصور الثقافة تشجع على القراءة

محمد أحمد
محمد أحمد

في ذلك التطور التكنولوجي الذي تشهده كافة المؤسسات، اتجهت الهيئة العامة لقصور الثقافة لزيادة اعداد النوادي التكنولوجية بها، لرغبة الأطفال رواد تلك المواقع في استخدام أجهزة الكومبيوتر، لممارسة بعض الألعاب الإلكترونية المتوفرة بها، وفي هذا السياق قال محمد أحمد، أحد مشاهير الألعاب الإلكترونية، إن فكرة إنشاء نوادي تكنولوجية بالمواقع الثقافية، تساعد الأطفال على التردد على المواقع الثقافية، لزيارة تلك النوادي والجلوس بداخلها، وهذا أمر يفيد المواقع، حتى إذا كانوا هؤلاء الأطفال لا يشاركون في نشاط ذلكـ بقدر ما يشاركون في الأنشطة المتعلقة بالنوادي التكنولوجية.

وأضاف محمد أحمد الشهير بـ "محاميحو"، أن الألعاب الإلكترونية لها تأثير كبير على الثقافة العامة للأفراد، بسبب انتشارها الواسع بينهم، حيث أنها تَزيد من الأداء المعرفي، فالأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو غالباً ما يكون لديهم أداء فكري مُرتفع، وكفاءة دراسية عالية، نسبةً إلى الذين لم يلعبوا بهذه الألعاب.

كذلك تحسن  الألعاب الإلكترونية التناسق بين اليد والعين، إذ تتطلب أغلب ألعاب الفيديو بغض النظر عن موضوعها من اللاعبين استخدام أوامر دقيقة تؤثر على تناسُق حركة اليد مع النظر. الألعاب الإلكترونية تُحسن عملية اتخاذ القرار، والألعاب الإلكترونية تُشجع على القراءة، فمن الممكن أن تُشجع الألعاب الإلكترونية على القراءة، بحيث يَجذب الحوار القائم بين الشخصيات اللاعب فيقرأه ويُنمي مهارات القراءة الخاصة به، والألعاب الإلكترونية تَشحذ التفكير الاستراتيجي والمهارات المنطقية.
أيضًا الألعاب الإلكترونية تَزيد الاهتمام بالتكنولوجيا، حيث يتأقلم الأفراد مع التكنولوجيا الحديثة من خلال الألعاب الإلكترونية، وتَزيد من اهتمامهم به، و تساعد الأشخاص المُهمشين في المجتمع، فيَتمكن الأشخاص المُهمشين اجتماعياً من التواصل مع الناس من خلال العالم الافتراضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

حريق ضخم بحديقة مستشفى الصدر فى المحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس