وزيرة التضامن: 72%؜ من مستفيدي دعم تكافل وكرامة من «نساء»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والمعيلات وذوات الإعاقة والمعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالإضافة إلى كبار السن.

وأوضحت القباج أن برامج دعم المرأة تشمل:

- ٧٢٪؜ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء بما يشمل ١٤.٦٪؜ مطلقات وأرامل و١٦.٢٪؜ من ذوات الاعاقة و٣٪؜ من كبار السن.

- الدعم النقدي تكافل هو مشروط برعاية الصحة الإنجابية للمرأة وأصبح مشروطا في عام ٢٠٢١ بعد تزويج القاصرات.

٣- حوالي ٦٠٪؜ من أصحاب المعاشات هن من النساء.

- طورت الوزارة برامج الإقراض متناهي الصغر حتى وصلت إلى ٣٦٠ ألف مشروع بتكلفة أكثر من ٢ مليار جنيه، وحجم استفادة النساء من هذه المشروعات تمثل ٧٥٪؜ من إجمالي المستفيدين.

- ساهمت الوزارة في إصدار 820 ألف من الأوراق الثبوتية للنساء وأطفالهن.

- استفادت ٧١ ألف سيدة ضمن الأسر المستفيدة من برنامج "سكن كريم" عبر توفير وصلات المياه والصرف الصحي وبناء الأسقف للمنازل.

- الوزارة لديها ٨ مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف ودعمهن قانونيا ونفسيا واقتصاديا وإعادة دمجهن بالمجتمع، بالإضافة الى تغيير اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتستقبل المعنفات من ذوي الإعاقة ومن اللاجئين ومن غيرهن من الأولى بالرعاية.

٨- تكافؤ الفرص التعليمية والحاق الأطفال بالمدارس ورعاية المسنين ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة، كما ساهم منح النساء بطاقات "ميزة" الذكية في تمكينهن اقتصاديا وشمولهن ماليا.

٩- استحداث برنامج دعم النساء تغذويا وتوعويا خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل يساهم في رعاية النساء وأطفالهن.

١٠- منح المرأة العاملة في القطاع الخاص ٧٥٪ من الراتب الأخير لمدة ٩٠ يوماً بعد الولادة، ويغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي بعض الإحصائيات حول المرأة في مصر، مشيرة إلى أن ١١٪ من النساء في مصر تزوجن قبل بلوغ سن ١٨، و٨٤٪؜ ممن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية يقمن في الريف، كما أن ٤٢.٥٪؜ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عاما تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن و ٨٩.٥٪؜ من نفس الشريحة العمرية تعرضن للختان، بينما ١١٪؜ من النساء من نفس الفئة العمرية تزوجن رغما عنهن.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء من منظور أسري، فضلا عن تطوير قدرات موظفي الوزارة على إدارة القضايا والإطار القانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء.