جامعة المنصورة تبدأ المرحلة الثانية لتطعيم الطلاب ضد «كورونا»

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة وضعت خطة شاملة لتلقى جميع منتسبى الجامعة لقاحات فيروس كورونا المستجد، في ظل خطة الدولة الشاملة ووزارة التعليم العالى لتحصين جميع منتسبي الجامعة بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة، والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها.

وأشار إلى أن الجامعة نفذت المرحلة الأولى لتلقى لقاحات فيروس كورونا بالجامعة للطلاب القدامى عن طريق الإعلان بأسماء الطلاب بكشوف معلنة على مواقع الكليات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة الطلاب الذين تلقوا التطعيم 54.4 % من إجمالي عدد الطلاب القدامى، حيث حققت كلية الآداب أكبر عدد لتطعيم الطلاب، والذين تم تطعيمهم 10294 طالبًا، كما حققت كلية التمريض أكبر نسبة لتطعيم طلابها بلغت 91 % من عدد الطلاب المقيدين بالكلية.

ولفت إلى أن الجامعة بدأت المرحلة الثانية لتطعيم الطلاب بالجرعة الثانية من يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021، وبالنسبة للطلاب المستجدين تم البدء فى تلقى الجرعة الأولى لقاحات فيروس كورونا مع إجراءات الكشف الطبي، وللطلاب المستجدين الذين لم يبلغوا 18 عامًا سيتم الإعلان عن مواعيد تطعيمهم بعد بلوغهم سن التطعيم.