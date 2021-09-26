ضبط 603 مخالفات تموينية في محال تجارية بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (٦٠٣) محاضر خلال الحملات المُنفذة فى النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى، حيث تم تحرير عدد (٦٣) محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وإدارة مخبز بدون ترخيص، وبالمرور على الأسواق تم تحرير (٥٤٠) محضر بعد رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر و عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بسحب عدد (٣٢) عينة منهم (١٠) عينات من القمح المُعد للطحن وعدد (١٢) عينة من دقيق ٨٢٪ و ١٠ عينات من النخالة، هذا إلى جانب (٢٣)عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظة دمياط عن استمرار الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الثامنة عشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٤٣ حالة تعدى بقريتى الشعراء و العنانية بمركز دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى وجسور النيل وذلك بمساحة ١٦٣١ متر مربع.

وأضافت "الدكتورة منال عوض " إلى أنه تم إزالة عدد ١٢٧حالات تعدى منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٤٣٥١ م٢.

وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفورى لأى حالات تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.