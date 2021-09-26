«علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر"، تلقيها الدكتورة حنان السيد يوسف أستاذ مساعد الدراسات اليونانية واللاتينية بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الواحدة ظهر غدًا الاثنين الموافق 27 سبتمبر، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة الدور المهم والرائد لمدينة الإسكندرية القديمة وعلمائها في تطور الطب القديم، والمدارس الطبية بمكتبة الإسكندرية القديمة التي كان لها أبلغ الأثر في إثراء المعارف الطبية وعلومها لعدة قرون وتمهيد الطريق للعلوم الطبية الحديثة، بالإضافة إلى التشريح العملي للأجساد البشرية الذي بدأ بها منذ القرن الثالث قبل الميلاد وتجاربه العملية التي وصلت إلى نتائج محددة ودقيقة.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.

وتحتفل مكتبة الإسكندرية، بعد غد الثلاثاء، للعام التاسع على التوالي بتخرج دفعة جديدة من طلاب رابطة شباب الصفوة الأفارقة، ضمن الأنشطة التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،

يفتتح الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة وسفراء الدول الإفريقية والشخصيات العامة، وذلك احتفالًا بتخرج أكثر من خمسمائة طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وكينيا ونيجيريا ومصر.

وتشهد الاحتفالية كلمات ترحيبية لعدد كبير من الشخصيات العامة التي تولي اهتمامًا كبيرًا للقارة الإفريقية ومنهم الدكتور محمود المتيني؛ رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير محمد خليل؛ الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.