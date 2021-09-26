الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بفستان مستوحى من الطبيعة.. بريانكا شوبرا تخطف الأنظار بمهرجان Global Citizen

بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا

خطفت الممثلة والنجمة العالمية بريانكا شوبرا، إليها الأنظار في مهرجان Global Citizen Live، في باريس، مساء أمس، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحدث عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة بريانكا شوبرا

وتألقت الممثلة، البالغة من العمر 39 عامًا، فستانًا يمثل رسومات من الطبيعة، فشاركت بريانكا صورة لها، مع متابعيها، وهي تقف على خلفية برج إيفل في مهرجان Global Citizen، معلقة على صورها: "أمسية في باريس".

بريانكا شوبرا

الفستان

تم تصميم فستانها المستوحى من الأرض، من قبل Law Roach، وبالنسبة لشعرها، قام الفنانين لوري زانوليتي ومورجان مارتيني بتصفيف شعرها ووضع المكياج لها.

ونالت صورها إعجاب ملايين من المتابعيين، ومن معجبيها كان زوجها المحب نيك جوناس، الذي علق على الصورة لها قائلا: "واو، كما نالت صورها إعجاب النجمة باريس هيلتون.

وفي مقطع فيديو، شاركته بريانكا شوبرا، مع جمهورها على حسابها الرسمي موقع Instagram الخاص بها، قالت: "ها أنا ذا مواطن عالمي يعيش طفلًا في باريس"، كما نشرت مقطع فيديو للنجم إلتون جون وهو يؤدي أغنيته، على خشبة المسرح، وكتبت في فيديو إلتون: "على مدار الأربع وعشرين ساعة القادمة، سنرى عالم السياسة والموسيقى والنشاط يجتمعون معا لهدفين وهما: الدفاع عن الكوكب وهزيمة الفقر".

بريانكا شوبرا

مهرجان Global Citizen  

ومهرجان Global Citizen Live هو عبارة عن عدة فعاليات في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي بشأن تغير المناخ وتوفير اللقاح وإنهاء الفقر، وتقام الحفلات الموسيقية في كل من المدن نيويورك وباريس ولاجوس وريو وسيدني ومومباي، وسيتم بث المزيد من الحفلات على مستوى العالم لهذا الحدث، وتم تنسيق أهداف هذا المهرجان بشكل وثيق مع أهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتنمية المستدامة.

ويسعى المهرجان،  لجعل الحدث عالميًا من خلال البث المباشر للأحداث في الأماكن العامة، من نيويورك إلى باريس وسيدني وغيرها من البلاد.

مواقع التواصل إطلالة بريانكا شوبرا نيك جوناس Instagram

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