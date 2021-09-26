الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

أعلن مكتب النائب العام الليبي عن ضبط شبكة تهريب مسئولة عن وفاة 6 مهاجرين ضمن 28 مهاجرًا آخرين نقلتهم إلى ليبيا.

وحسب ما ذكره تليفزيون الوسط الليبي، اليوم الأحد، فإن نيابة الكفرة الابتدائية استهلت التحقيق بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها، وفق بيان منشور على صفحة مكتب النائب العام.

وأظهرت التحقيقات أن شبكة التهريب نقلت 28 مهاجرًا إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية، ثم تخلت عن 14 منهم وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور؛ ما تسبب في وفاة ستة منهم، بينما تاه البقية في الصحراء.

وأشار البيان إلى القبض على عناصر "شبكة تهريب المهاجرين في الداخل"، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة القضية لارتكابهم فعل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل، وما ترتب عليه من وفاة عدد منهم.

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