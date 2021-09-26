الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: مقاتلات التحالف العربى تستهدف قيادات حوثية بـ3 غارات جوية

مقاتلات
مقاتلات

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن رتلا من الآليات القتالية التابعة لميليشيا الحوثي، بمنطقة ملعاء بحريب جنوب مأرب، كما استهدفت بـ3 غارات اجتماعا لقيادات حوثية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر ميدانية يمنية- وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم الأحد- إن الميليشيات تكبدت في الغارات الأخيرة للتحالف خسائر كبيرة في صفوف قياداتها الميدانية البارزة، بينهم قائد قوات التدخل السريع الحوثي عبدالوهاب مرتضى المنصور، وقائد جبهة بيحان القيادي الحوثي أبوعلي الخولاني، والقياديان المقربان من عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات، أبوالحسين الرزامي، وعلي حميد المدامي، إلى جانب القيادي أبوحيدر وعدنان الزهيري.

وتتواصل المعارك بين قبائل مأرب مسنودين بوحدات من القوات الحكومية ومقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات ملعاء شرقا، إلى ذنة غربا، وعلفاء وحرة جنوبا على امتداد عشرات الكيلومترات.

وذكرت المصادر أن الميليشيات تكبدت أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى والأسرى، خلال مواجهات الساعات الماضية في جبهة حريب جنوب مأرب وحدها، والتي تواصلت فيها المعارك في المناطق الممتدة من ملعاء حتى محيط مديرية العبدية، حيث تراجعت الميليشيات تجاه محافظة البيضاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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