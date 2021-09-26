الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أخذ عينات من رصف شوارع بلطيم للتأكد من مطابقتها للمواصفات

تفقد أعمال الرصف
تفقد أعمال الرصف

تفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، وبرفقته يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، واللجنة المشكلة لمتابعة القصور بعملية الرصف بشارع التحرير، وممثلي شركة الرصف وجهاز تنمية المشروعات، وذلك لمناقشة موقف استلام الطرق، بمتابعة آليات تنفيذ خطة رصف الطرق للعام المالي الحالي.

وأكد رئيس بلطيم،  على عدم استلام الأعمال إلا بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، من خلال لجنة متخصصة لذلك، مشددًا على المسؤولين القائمين على التنفيذ، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن ومراجعة الأعمال، وعند التقصير فى التنفيذ يتم تحويل المقصر للنيابة العامة.

وشدد أيضًا على أهمية مراجعة الميول وضبط المناسيب وصفايات المطر، وأخذ عينات لمراجعتها بالمعامل المختصة، للتأكد من سلامتها بشكل كبير.

ويأتي ذلك عقب تداول عدد من الصور المتداولة يظهر فيها طبقة الأسفلت بعدد من شوارع مدينة بلطيم بكفر الشيخ قد تشققت بعد إجراءها بعدة أيام.

وأكد المواطنين أن ما حدث يسمي "فرقعة الأسفلت" ناتج عن فساد المقاولين القائمين علي عملية الرصف ومطالبين بمحاسبته علي الفور.

وأكد الأهالي أن ما حدث يمثل إهدار لملايين الجنيهات، وأن رداءة جودة الرصف سيؤدي إلي إغراق الشوارع بمياه الأمطار وخاصة أن بلطيم تشهد أمطارا كثيفة خلال فصل الشتاء، فضلًا عن التسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية والتي باتت تقع في بلطيم بشكل مستمر.

 

بلطيم كفر الشيخ عينات الرصف شوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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