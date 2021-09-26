الأحد 26 سبتمبر 2021
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الثقافة

وداعًا المؤرخ «قاسم عبده قاسم».. علامة في البحث التاريخي بمصر

قاسم عبده قاسم
قاسم عبده قاسم

نعى عدد من الكتاب، والمثقفين، المؤرخ والمترجم قاسم عبده قاسم، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر ناهز 79 عامًا.

ولد الراحل الكبير في  26 مايو 1942م، وهو مؤرخ ومترجم مصري بارز، ويعمل قاسم عبده قاسم أستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب.

الناقد إيهاب الملاح نعى المؤرخ الكبير الراحل وقال في منشور له عبر فيسبوك: "علمت الآن برحيل الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم المؤرخ الجليل والأستاذ العالم المحقق والمترجم والمثقف الموسوعي صاحب التآليف المعتبرة والكتب المرجعية القيمة.. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما علم ونفع وأفاد.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الكاتب الصحفي سيد محمود قال عبر فيسبوك: "رحيل العلامة الدكتور قاسم عبده قاسم خسارة كبير لدارسي التاريخ الإسلامي ومدرسة  تاريخ العصور الوسطى، عالم جليل وقيمة إنسانية مفتقدة".

باحث التراث حسام عبد الظاهر نعى الراحل الكبير وقال: "رحل المؤرخ الجليل، المفكر الذي هو أكبر من أي تعريف أستاذنا الدكتور قاسم عبده قاسم (26 مايو 1942-26 سبتمبر 2021م).. تغمده الله بواسع مغفرته، وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من إسهامات علمية تفوق الوصف تأليفًا وترجمة، لقد غابت اليوم ورقة مهمة من ورقات شجرة البحث التاريخي في مصر".

وقال الكاتب الصحفي أنور الهواري في منشور له عبر فيسبوك: "حزنت جدًا، لسماع نبأ وفاة المؤرخ الجليل، أستاذنا العظيم، مدين لهذا الرجل، بما علمني، وما تعلمته منه، من فصول العلم والأدب والأخلاق والهمة والرجولة والإنسانية والمروءة والشرف، هو مدرسة كبري في علمه وأخلاقه وثراء شخصيته ، هو - بكل المعايير - من نوابغ هذا البلد، ومن أكابر هذا البلد، ومن عظماء هذا البلد، ومن خير من أنجب هذا البلد، تقبله الله بالرحمة والمثوبة والرضوان والترحاب والإكرام والمغفرة، وأثابه مقامًا كريمًا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا عزاء لكل أسرته وأهله وذويه وتلاميذه وعارفي فضله وقدره في مشرق العالم ومغربه".

الكاتب الصحفي سيد محمود التاريخ الإسلامي إيهاب الملاح المؤرخ والمترجم قاسم عبده قاسم قسم التاريخ تاريخ الإسلام

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