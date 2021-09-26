يساعدهن على الراحة والشفاء.. نظام غذائي للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض

تصاب فئة كبيرة من النساء بمتلازمة تكيس المبايض، ويعاني الكثير منهن من زيادة كبيرة في الوزن بسبب اضطراب الغدد الصماء، مما يتسبب في إحداث فوضى في هرمونات الجسم.

ونظرًا لأن النظام الغذائي يلعب دورًا في الحفاظ على نظام الغدد الصماء في الجسم، فقد تجد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض الراحة والشفاء من خلال اتباع نظام غذائي صحي على النحو التالي وفقا لموقع health.

1- تقليل الكربوهيدرات:

قد يساعد خفض استهلاك الكربوهيدرات في إدارة متلازمة تكيس المبايض بسبب تأثير الكربوهيدرات على مستويات الأنسولين، فما يقرب من 70٪ من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مقاومة للأنسولين، وهو ضروري لإدارة نسبة السكر في الدم وتخزين الطاقة في الجسم.

2- الحصول على الكثير من الألياف:

يعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف، قد يحسن من فقدان الوزن لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

3- تناول ما يكفي من البروتين:

يساعد البروتين على استقرار نسبة السكر في الدم ويزيد من الشعور بالامتلاء بعد الأكل، وقد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في الأكل، والمساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وإدارة هرمونات الجوع، و تشمل الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين البيض، والمكسرات، ومنتجات الألبان، واللحوم، والمأكولات البحرية.

4- تناول الدهون الصحية:

قد يساعد وجود الكثير من الدهون الصحية في النظام الغذائي على الشعور بالشبع بعد الوجبات، بالإضافة إلى معالجة فقدان الوزن، وأعراض متلازمة تكيس المبايض الأخرى وتشمل تلك الاطعمة الأفوكادو|، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزبدة الجوز.

5- تناول الأطعمة المخمرة:

قد تلعب بكتيريا الأمعاء الصحية دورًا في التمثيل الغذائي والحفاظ على الوزن، وتشير الدراسات إلى أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض قد يكون لديهن عدد أقل من بكتيريا الأمعاء الصحية مقارنة بالنساء غير المصابات بهذه الحالة وإن تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، والكرنب، والأطعمة المخمرة الأخرى، قد يساعد في زيادة عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

6- الحد من الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة:

نصيحة أخرى لإنقاص الوزن مع متلازمة تكيس المبايض، وهي تقليل تناول بعض الأطعمة غير الصحية، فقد ترفع الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة مستويات السكر في الدم وتزيد من خطر مقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة، التي تؤدي إلى الإصابة بالتكيسات.

و يجب الحد من استهلاك السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة للتحكم في الأعراض، والحفاظ على وزن صحي للجسم ، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة الكعك والبسكويت والحلوى والوجبات السريعة.

7- علاج الالتهابات:

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للعدوى أو الإصابة لكن الالتهاب المزمن، وهو شائع عند النساء المصابات بالتكيسات مرتبط بالسمنة، و قد يساهم السكر والأطعمة المصنعة في حدوث الالتهابات، لهذا يجب اتباع نظام غذائي مثل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأطعمة الغنية بالأوميغا 3، وهو ما قد يفيد في علاج الالتهابات.

8- ممارسة الرياضة بانتظام:

تفقد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، دهونا أقل من تلك التي لا تعاني من هذه الحالة ، فقد أدت التمرينات الرياضية إلى فقدان دهون البطن، التى تسبب متلازمة تكيس المبايض.

9- الحصول على قسط كاف من النوم:

أ ي امرأة تعاني من متلازمة تكيس المبايض، قد تعاني من اضطرابات النوم، بما في ذلك النعاس المفرط أثناء النهار، وتوقف التنفس أثناء النوم، والأرق، و ثبت أن قلة النوم تزيد من نشاط الهرمونات التي تسبب الجوع، مثل الجريلين، والكورتيزول، مما قد يتسبب في تناول المزيد من الطعام طوال اليوم.

10 محاولة القضاء على التوتر:

نظرًا لأن التوتر عامل خطر لزيادة الوزن، فإن التحكم في التوتر يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن، يزيد الإجهاد من مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون تفرزه الغدد الكظرية.

و ترتبط مستويات الكورتيزول المرتفعة المزمنة بمقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، وقد يزيد الإجهاد المزمن أيضًا من خطر الإصابة بدهون البطن في المقابل ، تزيد دهون البطن من الالتهاب، مما يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الكورتيزول، مما يؤدي إلى حدوث تكيس مبايض.