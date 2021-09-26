البنك الأهلى المتحد يطلق حملة "شهادة بريميوم الذهبية هتكسبك جوايز فورية"

فى إطار حرص البنك الأهلي المتحد على تقديم أرفع مستويات الخدمات المصرفية وإطلاق حملات تحفيزية يتواصل فيها مع عملائه بالقطاع المصرفى، أطلق البنك حملة جديدة تحت شعار "شهادة بريميوم الذهبية هتكسبك جوايز فورية".



وتأتى الحملة فى إطار استهداف البنك مكافأة عملائه على ثقتهم واختيارهم للبنك كمؤسسة مصرفية يعتمدون عليها فى شتى احتياجاتهم المصرفية، كما يستهدف من خلال حملته الجديدة تعزيز ثقافة التوفير لدى عملائه القائمين والمستهدفين.



من جانبها أفادت هالة صادق، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد - مصر، عن استمرار البنك بالتواصل الدائم مع العملاء عبر تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تميزًا والتى تتناسب مع توجهات العملاء وثقتهم فى البنك الأهلي المتحد كمؤسسة مصرفية قادرة على تقديم مزيد من الحملات التحفيزية بغرض تشجيع الادخار وتعزيز ثقافة التوفير.



كما أضافت أن حملة "شهادة بريميوم الذهبية هتكسبك جوايز فورية" تأتى تأكيدًا للجهود المستمرة من جانب البنك للتواصل مع العملاء ومكافأتهم على شراء شهادات الادخار وفتح حسابات بالبنك، كما تُشجع الحملة على استقطاب عملاء جدد.



وتقوم الحملة الجديدة على إهداء عملاء البنك الحاليين والجدد جوائز فورية عند شراء شهادة بريميوم الذهبية والتى تمنح عائد سنوى 10% وتُقدم للأفراد فقط وبالعملة المحلية "الجنيه المصرى"، مع مراعاة الاحتفاظ بالشهادة لمدة 3 سنوات متتالية ، والعرض يسري على المبالغ الجديدة فقط خلال تاريخ العرض.