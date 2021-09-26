الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

خبير طبي روسي: «دلتا» هى أخطر سلالات كورونا المنتشرة في بلادنا

كورونا
كورونا

أكد مدير المجموعة العلمية لتطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض بمعهد بحوث الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" كامل خافيزوف، أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا تعد أخطر سلالات الفيروس في روسيا، حيث تشكل ما يقرب من 100٪ من جميع السلالات المنتشرة في البلاد.

وقال خافيزوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد - :"لم يتم في روسيا حتى الآن تسجيل تطور سلالة من فيروس كورونا أكثر خطورة من سلالة "دلتا".

وأضاف: "حاليا في روسيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، يتم تشكيل فروع جديدة داخل سلالة "دلتا"، وهي تختلف عن سلفها بوجود تغييرات إضافية في الحمض النووي الريبي، ولكن لا يمكننا القول بعد أنها تجعل هذه السلالة أكثر عدوى".

وتابع: "لقد كان يسجل في روسيا في السابق ظهور سلالات "ألفا" و "بيتا" و "جاما"، التي وصلت إلى روسيا من الخارج، أما حاليا فتسود سلالة "دلتا" و مشتقاتها".

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