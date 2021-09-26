«جوتيريش» يشيد بدور الجزائر فى منطقتى شمال إفريقيا والساحل الإفريقى

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالدور المحوري والإيجابي للجزائر في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال جوتيريش لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، أن الطرفين استعرضا ‏مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز الحلول السلمية للأزمات في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

وأعرب الأمين العام عن إشادته للجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مؤكدًا دعمه الكامل لجهودها ومبادراتها.