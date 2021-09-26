الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تتسلم 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد لكورونا

لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك

أعلنت السلطات في الفلبين عن وصول 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية، اليوم الأحد، أن المصل المصنع في الصين وصل إلى مطار مانيلا الدولي، وأن الشحنة ترفع إجمالي الجرعات التي وصلت البلاد إلى حوالي 70 مليون جرعة.

وتواجه الفلبين موجة جديدة شرسة من تفشي الفيروس وخاصة سلالة "دلتا"، ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد مليونين و490 ألفا و858 إصابة فيما وصلت الوفيات إلى 37 ألفا و405 وفيات.

وتم تلقيح 19 مليونا و671 ألفا و725 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا حتى 23 من سبتمبر الجاري، وذلك وفق إحصاءات الحكومة.

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