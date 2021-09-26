رئيس «العربية للعلوم» يشارك في الاحتفال باليوم العالمي البحري

شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى الاحتفال باليوم العالمي البحري، والذي تنظمه قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل تحت شعار "البحارة في صميم مستقبل النقل البحري، تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل.

شهد الاحتفال حضور كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أحمد الوكيل رئيس غرفة التجارة بالإسكندرية.

وكانت احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأربعاء، بتخرج الدفعة الثلاثين من خريجي الشهادة البريطانية، والدفعة الرابعة عشر من خريجي الشهادة الأمريكية ببرامج التعليم الدولى بالأكاديمية العربية، والذى بلغ عددهم 147 خريجا.

حضر حفل التخرج الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لدولة رئيس الوزراء وسعادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور أحمد علي، مساعد رئيس الأكاديمية لشئون البرامج الدولية، وداليا صبري، مدير برامج الشهادة البريطانية، وعزة حسن، مدير برنامج الشهادة الأمريكية.

فى بداية كلمته، رحب رئيس الأكاديمية العربية، بجميع الحضور بحفل تخرج خريجى برامج التعليم الدولى، مشيرا إلى أن يوم التخرج يمثل حصاد الجهد الذى بذله الخريجون وأسرهم حتى تأتى تلك اللحظة.

وأوضح أن الأكاديمية تحرص فى اختيار الطلاب للألتحاق بالمدرسة من خلال إمتحانات القبول حتى يكون طلاب المدرسة مميزين، مؤكدا أن هناك تطويرا مستمرا في البنية التحتية من فصول ومعامل بصفة دورية لدعم العملية التعليمية وتحسين جودتها.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن الأكاديمية تلقت إشادة من جامعة كامبريدج بنظام الامتحانات بالمدرسة، والقواعد المتبعة والالتزام بكافة المعاييرالمهنية (كمركز معتمد لجامعة كامبردج).

وأضاف أن الأكاديمية حصلت على اعتماد برنامج الشهادة الأمريكية فى سبتمبر 2020 كأحد أوائل مراكز امتحانات الACT بالإسكندرية، وفى فبراير 2021 تم إعتماد برنامج الشهادة الأمريكية كمركز لامتحانات الAdvanced (AP Placement)، مشيرا إلى أن الأكاديمية تنتظر حاليا الموافقة النهائية للحصول على شهادة Oxford بجانب شهادة كامبريدج تنفيذا لرغبة أولياء الأمور والطلاب.