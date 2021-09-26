فتح مركز شباب مدينة العريش أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، فتح مركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

وقال في زيارته صباح اليوم إن المواطن سيقوم بالتسجيل، ثم يحصل على اللقاح في نفس الوقت، ابتداء من اليوم الأحد، وأعرب عن امتنانه من وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء على تسهيل هذا الأمر.

من جانبه قال الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إن فتح مركز شباب العريش للتيسير على المواطنين وحثهم على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا على سعى الدولة بتوفير لقاح آمن وفعّال لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار المتابعة الطبية على متلقي اللقاحات من قِبل الأطباء، مناشدا المواطنين سرعة التوجه إلى مراكز التطعيم للتسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة من خلال الرابط التالي ((https://egcovac.mohp.gov.eg ))، و الحصول على جرعة اللقاح.

وأشار فتحي عثمان، مسؤل التثقيف والإعلام، أن مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

ومؤخرا، أعلن مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، أنه يتم تكثيف الحملات التوعوية على مستوى المحافظة لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، وبما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأضاف مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن هناك مشاركة من مديرية الأوقاف في حملات التوعية والتثقيف الصحي لنشر الوعي بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في مختلف الصلوات والدروس الدينية وخطبة الجمعة.