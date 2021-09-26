الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 20 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالمنيرة بالجيزة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، حملة أمنية استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية، والمتورطين بحيازتها لترويجها وتعاطيها.

وأسفرت الحملة التي نفذها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية وضباط القسم، عن ضبط 20 متهما بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والأستروكس، والأقراص المخدرة.

كما ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، مبالغ مالية، وهواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد هانى شعراوى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار بها، والهواتف للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والمضبوطات، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

مديرية أمن الجيزة حملة أمنية تجار المواد المخدرة الغربية الحملة قسم شرطة المنيرة

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