رئيس دار الكتب تفتتح مؤتمر تراث مدينة القاهرة بين الواقع والمأمول

افتتحت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتورأشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، منذ قليل مؤتمر تحقيق التراث تحت عنوان " تراث مدينة القاهرة بين الواقع والمأمول"، و يأتي ذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم .

كما افتتحت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، المعارض المصاحبة للمؤتمر وتشمل معرضا للكتب التراثية ومعرضا للصور النادرة لمدينة القاهرة ومبانيها التراثية، ومعرضا للحرف التراثية، و رافقها خلال الافتتاح الدكتور أيمن فؤاد السيد، والدكتور عبد الحميد مدكور، و ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبر، والدكتورة نورا عبد العظيم مقرر المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر 26 من الأساتذة والباحثين، كما يرأس جلساته العلمية الخمس نخبة من العلماء يشهد لهم بالنزاهة .

جدير بالذكر أن موضوع هذا المؤتمر يواكب مد إعلان اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، و من هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر ليسلط الضوء على تراث مدينة القاهرة الذى يرتبط بمجال اهتمام مركز تحقيق التراث بالهيئة،و خضعت بحوثه للتحكيم من قبل لجنة علمية رصينة وتدور محاوره حول( التراث المادي لمدينة القاهرة - التراث وترسيخ الهوية في ظل التنمية المستدامة - التراث اللامادي لمدينة القاهرة).

و جدير بالإشارة إلى أن القاهرة ظلت مصدرًا للإشعاع الحضاري والتجديد الثقافي و لم يؤثر الزمن في طمس معالمها وجمالها، وفي كافة لحظات وجودها كانت مهمة ومبهرة للرحالة والأدباء والفنانين والشعراء والمؤرخين بعراقتها وما وجد على أرضها من آيات الفن، فهي المدينة التي يسكنها التاريخ بشوارعها وصورها وأسرارها وبواباتها ومساجدها وأسبلتها ووكالاتها وحماماتها وما تجملت بها عماراتها فالقاهرة بما حوته من أحياء شعبية عريقة وما تحتضنه من فنون تراثية لا تنسى، يراها المشاهد عبر الأزقة و الممرات الضيقة.