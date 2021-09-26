إدارة الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية

اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية لكبار السن والمرضى، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

و قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقار الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المُتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.