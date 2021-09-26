ننشر حركة تغييرات مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (7504) لسنة 2021 بحركة تغييرات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية للنهوض بمنظومة العمل وتقديم خدمة تعليمية مميزة.

وجاء القرار بتكليف كلاً من:

محمد علي متولي قائم بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية للعمل مديرًا لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، وعبد المعطي أحمد محمد قائم بأعمال مدير إدارة كفر صقر التعليمية للعمل مديرًا لإدارة كفر صقر التعليمية، ومصطفى محمد عبد السلام قائم بأعمال وكيل إدارة بلبيس التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة بلبيس التعليمية بتسيير أعمال مدير الإدارة اعتبارًا من 11 / 10 /2021، وعبد العظيم محمد عبد الرحمن مدير إدارة التعليم الثانوى بإدارة الحسينية التعليمية (كبير معلمين) للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة فاقوس التعليمية، وأحمد عبد الله عيسي علي قائم بأعمال وكيل إدارة صان الحجر التعليمية للعمل مديرًا لإدارة أولاد صقر التعليمية.

كما تم تكليف حمدي سلامة خير الله سعد مدير مدرسة اللغات بالعاشر من رمضان للعمل مديرًا لإدارة مشتول السوق التعليمية، ونجلاء حسين محمود بيومي قائم بأعمال وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة شرق وتسيير أعمال مدير إدارة شرق التعليمية، ووفاء محمد طلبة إبراهيم قائم بأعمال وكيل إدارة ههيا التعليمية للعمل مديرًا لإدارة الإبراهيمية التعليمية، وحاتم أحمد محمد محمود قائم بأعمال وكيل إدارة كفر صقر التعليمية للعمل مديرًا لإدارة القرين التعليمية اعتبارًا من 28 / 9 / 2021.

وتم تكليف محمد منصور السعداوى أبو بكر قائم بأعمال مدير إدارة منشأة أبوعمر التعليمية للعمل مديرًا لإدارة منشأة أبوعمر التعليمية، وعبد الرحمن محمد عبد اللطيف قائم بأعمال وكيل إدارة أبوكبير التعليمية للعمل مدير لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وطارق محمد مرغني محمد مدير التعليم العام بإدارة فاقوس التعليمية ( كبير معلمين) للعمل مديرًا لإدارة صان الحجر التعليمية، ودعاء عبد الفتاح السيد جابر كبير معلمين بإدارة التعليم الثانوي بإدارة فاقوس التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة أبوكبير التعليمية.توحيده عبد المقصود علي مدير التعليم الإعدادي بكفر صقر التعليمية (كبير معلمين) للعمل وكيلًا لإدارة أولاد صقر التعليمية.

وتم تكليف كل من وجدي مهدي عبد الله بغدادي قائم بأعمال وكيل إدارة العاشر من رمضان التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة القنايات التعليمية، ومحمد إبراهيم عبد العاطي مدير التعليم الإعدادى بإدارة صان الحجر التعليمية (كبير معلمين) للعمل وكيلاً لإدارة صان الحجر التعليمية، و عبد الحافظ رمضان عبد الحافظ مدير مدرسة ديرب نجم الإعدادية (معلم خبير) للعمل وكيلاً لإدارة بلبيس التعليمية اعتباراً من 11 / 10 / 2021 ، وعلاء مصطفي عبد الله المرجل مدير التنسيق الفني بإدارة بلبيس التعليمية ( معلم خبير) للعمل وكيلًا لإدارة مشتول السوق التعليمية اعتبارًا من 11 / 10 / 2021، وعبد الخالق مساعد خالد معلم خبير بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيلًا ً لإدارة منشأة أبو عمر التعليمية، ومحمد أحمد علي أحمد عراقي مدير مدرسة صفط الحنا الإعدادية بأبوحماد للعمل وكيلًا لإدارة الإبراهمية التعليمية، ويحيى علي إبراهيم (معلم أول) بإدارة القنايات التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة القرين التعليمية.

كما تم تكليف ناهد حجازى عطية حجازي قائم بأعمال وكيل إدارة القنايات التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وشريف عبد الحميد عبد الرازق ضيف قائم بأعمال وكيل إدارة الإبراهيمية التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، ومخلص مصطفي محمد حسنين قائم بأعمال وكيل إدارة أولاد صقر التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، وعبد الشافي حسن عبد الشافي قائم بأعمال وكيل إدارة منيا القمح التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة منيا القمح التعليمية، ومحمد مصطفي محمد قائم بعمل وكيل إدارة فاقوس التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة فاقوس التعليمية، ومحمد عبد الفتاح دسوقي قائم بأعمال وكيل إدارة أبوحماد التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة أبوحماد التعليمية.

وتكليف أحمد زين العابدين عبد السلام قائم بأعمال وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة كفر صقر التعليمية، وسلوي السيد بدر قائم بأعمال وكيل إدارة ديرب نجم التعليمية للعمل وكيلًا لإدارة ديرب نجم التعليمية، وخالد محمد عبد العال قائم بأعمال وكيل إدارة القرين التعليمية للعمل وكيلا لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وعبد القادر محمد عبد الله قائم بأعمال وكيل إدارة منشأة أبو عمر التعليمية للعمل وكيلاً لإدارة الحسينية التعليمية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلًا من:

جمال محمد الغريب مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية للعمل مديرًا لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

هاني محمد السعيد مدير إدارة منيا القمح التعليمية للعمل مديراً لادارة ديرب نجم التعليمية.

صابر محمد محمد طه قائم بأعمال مدير إدارة ديرب نجم التعليمية للعمل مديرًا لإدارة منيا القمح التعليمية.

أحمد عبد العظيم عبد الله قائم بأعمال مدير إدارة فاقوس التعليمية للعمل قائمًا بأعمال مدير إدارة أبو كبير التعليمية.

صالح مصطفى يوسف عزت قائم بأعمال مدير إداره مشتول السوق التعليمية للعمل مديرًا لإدارة ههيا التعليمية.

إبراهيم الأحمدي إبراهيم محمد القائم بأعمال مدير إداره أولاد صقر التعليمية للعمل مديرًا لإدارة القنايات التعليمية

عبد العظيم مصطفى سيد أحمد القائم بأعمال مدير إدارة الحسينيه التعليمية للعمل مديرًا لإدارة الحسينيه التعليمية.

أمين عبد العظيم خضري منصور القائم بأعمال مدير إدارة أبو حماد التعليمية للقيام بأعمال مدير اداره أبو حماد التعليمية.

إسماعيل عبد السلام فرج قائم بأعمال وكيل إداره غرب الزقازيق التعليمية للقيام بأعمال وكيل إدارة ههيا التعليمية

كما قرر محافظ الشرقية إنهاء تكليف كل من العاملين بمديريه التربيه والتعليم من العمل بوظائفهم الحاليه ( مدير إدارة تعليمية) للعمل بديوان مديرية التربية والتعليم وهم..