الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الأحوال المدنية» توجه قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي في 5 محافظات

قوافل متنقلة لاستخراج
قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي

وجه قطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، قوافل مراكز تكنولوجية مُتنقلة، مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى ، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات "القاهرة ، الشرقية، المنيا، أسيوط ، أسوان".

وتم إيفاد مأموريات لـ 6 حالات إنسانية بمحال الإقامة، المستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن .

- استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية

كما تم إيفاد مأموريات "فنية ، قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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