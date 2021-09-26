الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يكلف بسرعة الانتهاء من إدخال المرافق للمدارس الجديدة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من إدخال كافة المرافق للمدارس الجديدة، مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافه إلى إنشاء وتنفيذ مطبات صناعية أمام المدارس التي في حاجة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة. 

وشدد المحافظ، على وكيل مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لسد النقص في عدد المعلمين ببعض الإدارات التعليمية من خلال  فتح باب التطوع للراغبين، وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده المحافظ مع ممثلي مجلس النواب عن دوائر مراكز الصف وأطفيح والعياط والبدرشين وأبو النمرس. 

ووجه محافظ الجيزة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات الصرف الصحي بمراكز الصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس، وتذليل كافة المعوقات مع التشديد علي حل مشكله الانقطاعات أو ضعف الصغوطات بمياه الشرب التي تعاني منها بعض القري  بمركز العياط.

كما وجه المحافظ، جهاز السرفيس بالتعاون مع شركات النقل الجماعي وتوفير خطوط سرفيس لنقل طلاب الجامعات من المراكز والمدن البعيدة للتسهيل عليهم.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصه وتوفير قطع أراضي لإقامة مراكز شباب بالمراكز والقرى لتوسيع رقعة الممارسة الرياضية لمختلف الأعمار.

محافظ الجيزة أحمد راشد مرور الجيزة لتضامن الإجتماعي التربية والتعليم

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وائل لطفي

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