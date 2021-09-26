الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة القبطية تحتفل بذكري تكريس كنيسة القيامة بأورشليم

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

 

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، بذكري تكريس كنيسة القيامة بأورشليم على يد القديس أثناسيوس الرسولي

وبحسب كتاب التاريخ الكنسي المعاصر المعروف باسم كتاب السنكسار، فإن الكنيسة تعيد في هذا اليوم من سنة 335 ميلادية بتكريس هياكل القيامة بأورشليم . وذلك أنه في السنة العشرين من ملك قسطنطين وبعد اجتماع المجمع المقدس بنقية .

وقالت الملكة القديسة هيلانة لابنها قسطنطين انها كانت قد نذرت الذهاب إلى أورشليم والتبرك من المواضع المقدسة، والبحث عن عود الصليب المحيى ففرح بذلك وأعطاها أموالا كثيرة، وأصحبها بعدد كبير من العسكر، ولما وصلت إلى هناك وتباركت من الآثار المقدسة، فتشت عن عود الصليب حتى وجدته بعد تعب شديد، فمجدته تمجيدا عظيما، وأكرمته إكراما جزيلا، وأمرت ببناء هياكل القيامة والجلجثة وبيت لحم والمغارة والعلية والجسمانية وسائر الهياكل وأن ترصع بالجواهر وتطلى بالذهب والفضة.

ووفقا للكتاب، كان في القدس أسقف قديس أشار عليها ألا تعمل هذا، قائلا: “إنه بعد قليل يأتي الأمم ويسلبون هذا المكان ويهدمونه ويأخذون هذه الجواهر والذهب والفضة”، والأفضل أن يشيد البناء جيدا وما يتبقى من الأموال يوزع على المساكين، فقبلت قوله وسلمت له الأموال وطالبته بالعمل، ولما رجعت إلى ابنها وأعلمته بما صنعت فرح وأرسل أمولاً طائلة وأمر أن يعطى الصناع أجرتهم بالكامل حتى لا يتذمروا.


ولما كمل البناء في السنة الثلاثين من ملكه، أرسل أواني وكسوة ثمينة، كما أرسل إلى بطريرك القسطنطينية  والي أثناسيوس بطريرك الإسكندرية ليرسل كل منهما أساقفته ويذهب إلى القدس فذهبا إلى هناك، واجتمعا ببطريرك إنطاكية وأسقف القدس، ومكث الجميع إلى اليوم السادس عشر من شهر توت، فكرسوا الهياكل التي بنيت، وفي السابع عشر منه طافوا بالصليب تلك المواضع، سجدوا فيها للرب، وقدموا القرابين، ومجدوا الصليب وكرموه، ثم عادوا إلى كراسيهم، بحسب ما جاء في الكتاب.

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