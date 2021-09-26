الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه جرى تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، حتى اليوم الأحد، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوانًا، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد " أنور" على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التي استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

تحصين معارضة الف رأس ماشية الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى

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