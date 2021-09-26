الليلة.. تامر عبد المنعم يفتتح الملتقى الثالث لأفلام المحاولة

يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما، الملتقى الثالث لأفلام المحاولة، اليوم الأحد، بمقر قصر السينما بجاردن سيتي، وتستمر فعاليات الملتقى لمدة أربعة أبام حتى 30 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح فى تمام السابعة مساءً، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومجموعة كبيرة من الفنانين والمخرجين، وصناع الأفلام المشاركة في الملتقى.

ويُنظم الملتقى، فى ضوء اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالأنشطة الفنية الهادفة وتشجيع الشباب على الإبداع، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال قصر ثقافة السينما بالإدارة العامة للقصور المتخصصة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى "ملتقى قصر السينما لأفلام المحاولة" فى دورته الثالثة.

ويبدأ حفل الافتتاح بكلمة الفنان تامر عبدالمنعم، بصفته مديرًا لقصر السينما والمشرف العام على الملتقى، وبحضور لجنة التحكيم التي تتكون من السيناريست دكتور أشرف محمد رئيسًا، وعضوية كل من المخرج أشرف فايق، ومهندسة الديكور دكتورة مروة عزب، وسط مشاركة نخبة من الفنانين، وصناع الأفلام المشاركة في الملتقى.

وسيتم خلال الحفل، عرض فيلم وثائقي عن "محمية وادي الريان" من إنتاج قصر السينما، إلى جانب مجموعة من الأفلام

ويتضمن إقامة مسابقات فى الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية، بحيث لا تزيد مدة عرض الفيلم عن 30 دقيقة، ويكون الفيلم من انتاج مصر خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 30 يونيو 2021، وتنمح الجوائز لأفضل فيلم روائى قصير، أفضل فيلم تسجيلى قصير، أفضل تجديد وابتكار، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ويتضمن إقامة مسابقات فى الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية، بحيث لا تزيد مدة عرض الفيلم عن 30 دقيقة، ويكون الفيلم من انتاج مصر خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 30 يونيو 2021، وتنمح الجوائز لأفضل فيلم روائى قصير، أفضل فيلم تسجيلى قصير، أفضل تجديد وابتكار، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة.