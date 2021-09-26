الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوز النساء بغالبية مقاعد البرلمان فى انتخابات أيسلندا

انتخابات أيسلندا
انتخابات أيسلندا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد، بفوز النساء بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات أيسلندا في سابقة في أوروبا.

وأشارت النتائج الجزئية المبكرة من أقاليم البلاد، إلى أن حركة اليسار الأخضر بزعامة جاكوبسدوتير سوف تخسر عدة نقاط مئوية، بينما الشريك الأصغر من شريكيها في الائتلاف، الحزب التقدمي الزراعي، سيكسب أرضية.
 ويعد برلمان أيسلندا المؤلف من 63 مقعدًا من أقدم البرلمانات في العالم، ويتعين الفوز بعدد 32 مقعدًا لتحقيق الأغلبية، ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية صباح اليوم الأحد.

وحكمت جاكوبسدوتير الجزيرة التي يبلغ تعدادها 360 ألف نسمة لأربعة أعوام، ودخلت في ائتلاف غير معتاد مع حزب الاستقلال المالي والحزب التقدمي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2017.

وأشارت الاستطلاعات قبل التصويت إلى أنه ستكون هناك أغلبية مجددًا للائتلاف المكون من الأحزاب الثلاثة.

وكالة الأنباء الفرنسية انتخابات إيسلندا البرلمان في ايسلندا انتخابات جاكوبسدوتير

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