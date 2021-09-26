الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مرتكب واقعة صدم فتاة وشقيقها أثناء توجههم لحفل زفاف بالشرقية

الحادث
الحادث

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على المتهم فى واقعة الحادث المأساوى الذى أدى لإصابة شابة وشقيقها، أثناء زفاف عروسين، بمركز فاقوس بالشرقية.

وشهد مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مأساوي، أثناء زفاف عروسين بقرية المزارقة، دائرة المركز ، بعد أن اختل توازن سيارة بسبب السرعة الزائدة واصطدمت بعمود كهربائي كان يقف بقربه مجموعة من الأهالى فى انتظار الذهاب لحفل زفاف.

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة قدوم السيارة بسرعة جنونية، وأثناء محاولة قائدها الاستدارة على الطريق ارتطم بعمود كهرباء، كان يقف بقربه مجموعة من الأطفال والفتيات، فصدمتهم وأحدثت إصابتهم، فيما أنقذت العناية الإلهية أصغر طفل كان يقف فوق قاعدة العمود الخرسانية، مما حال دون دهسه بالسيارة المسرعة.

و تبين أن مرتكب الواقعة يدعى “ سعيد.أ”، سمكرى سيارات من أهل القرية، وكانت السيارة قيد الإصلاح، بعدما قرر التنزه بها، وبسبب السرعة الجنونية اختل توازن السيارة فصدمت الفتاة وشقيقها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، وجرى نقل المصابين لمستشفى فاقوس العام، وحالة واحدة لمستشفى جامعة الزقازيق لخطورة حالتها.

محافظة تصادم جامعة الزقازيق جامعة النيابة العلاج محافظة الشرقية حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

التعليم: توزيع مناهج اللغة العربية والرياضيات لجميع الصفوف الدراسية

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اقتراب «إبادة البشرية»

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

بسبب «أولوية المرور».. عامل يطعن آخر بـ«سلاح أبيض» في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

باحث فلسطيني: جرائم الاحتلال يجب أن تواجه بخطوات جدية

«الخارجية الفلسطينية» تدين «مجزرة الاحتلال» فى القدس وجنين

فلسطين تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين