ضبط مرتكب واقعة صدم فتاة وشقيقها أثناء توجههم لحفل زفاف بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على المتهم فى واقعة الحادث المأساوى الذى أدى لإصابة شابة وشقيقها، أثناء زفاف عروسين، بمركز فاقوس بالشرقية.

وشهد مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مأساوي، أثناء زفاف عروسين بقرية المزارقة، دائرة المركز ، بعد أن اختل توازن سيارة بسبب السرعة الزائدة واصطدمت بعمود كهربائي كان يقف بقربه مجموعة من الأهالى فى انتظار الذهاب لحفل زفاف.

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة قدوم السيارة بسرعة جنونية، وأثناء محاولة قائدها الاستدارة على الطريق ارتطم بعمود كهرباء، كان يقف بقربه مجموعة من الأطفال والفتيات، فصدمتهم وأحدثت إصابتهم، فيما أنقذت العناية الإلهية أصغر طفل كان يقف فوق قاعدة العمود الخرسانية، مما حال دون دهسه بالسيارة المسرعة.

و تبين أن مرتكب الواقعة يدعى “ سعيد.أ”، سمكرى سيارات من أهل القرية، وكانت السيارة قيد الإصلاح، بعدما قرر التنزه بها، وبسبب السرعة الجنونية اختل توازن السيارة فصدمت الفتاة وشقيقها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، وجرى نقل المصابين لمستشفى فاقوس العام، وحالة واحدة لمستشفى جامعة الزقازيق لخطورة حالتها.