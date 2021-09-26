الرعاية الصحية: 21 وحدة ومركزًا تعمل فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن وصول عدد الوحدات ومراكز صحة الأسرة التي بدأت العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى 21 وحدة ومركزًا.

وأوضحت الهيئة، أن وحدات مراكز صحة الأسرة هي "الشهداء، السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، المحسمة القديمة، الواصفية، السعيدية، الكيلو 2، الكيلو 11، أبوبلح، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية".

وكانت محافظة الإسماعيلية انضمت لمنظومة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري بعدما دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة.

وانطلقت المنظومة في 3 مستشفيات هي: "مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوي، ومستشفى طوارئ أبوخليفة".

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، منها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.