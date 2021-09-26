«البحث عن ودي» لسارة الشاذلي ضمن المشاريع الوثائقية قيد التطوير

اختار مهرجان الجونة السينمائي الدولي مشروع فيلم “البحث عن ودي” للمخرجة سارة الشاذلي ضمن برنامج المشاريع الوثائقية قيد التطوير وذلك في دورته الخامسة المقامة في الفترة ما بين 14 وحتى 22 أكتوبر.

وبالفيلم الوثائقي العودة، تنافس سارة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في المهرجان نفسه، ودرست سارة إخراج الأفلام الروائية بالمدرسة السينما الدولية في كوبا، وذلك بعد تخرّجها من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصها في دراسة الأفلام، حيث كتبت وأخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و"إيزابيل" و"عيد الميلاد"، بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية، تدربت بقسم الأرشيف في "السينماتيك الفرنسي" في باريس.

وكانت قد أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬عن‭ ‬أفلام‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة‭ ‬تنضم‭ ‬لمسابقات‭ ‬المهرجان‭ ‬المختلفة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الجونة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬من ‮ ‬14إلى‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬ففي‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬يشارك‭ ‬المخرج‭ ‬المكسيكي‭ ‬الشهير‭ ‬ميشيل‭ ‬فرانكو‭ ‬بفيلم‭ ‬“غروب”‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬بطولته‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬توم‭ ‬روث،‭ ‬والفيلم‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمهرجان‭ ‬فينسيا‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وكان‭ ‬فرانكو‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تحفته‭ ‬الفنية‭ ‬“نظام‭ ‬جديد”‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬فينسيا‭ ‬أيضا‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬خلال‭ ‬2020،‭ ‬وعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضا‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬“الجالا”‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬الماضية‭.‬

ومن‭ ‬فنلندا‭ ‬يأتي‭ ‬فيلم‭ ‬“مقصورة‭ ‬رقم‭ ‬6”‭ ‬للمخرج‭ ‬يوهو‭ ‬كوشمانين‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ليكون‭ ‬الفيلم‭ ‬الفنلندي‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬فيلم‭ ‬“الرجل‭ ‬الأعمى‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬بمشاهدة‭ ‬تيتانك”‭ ‬للمخرج‭ ‬تيمو‭ ‬نيكي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬فينسيا،‭ ‬ومن‭ ‬كرواتيا‭ ‬يأتي‭ ‬فيلم‭ ‬“مورينا”‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬أنتونيتا‭ ‬ألامات‭ ‬كوسيانوفيتش‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الكاميرا‭ ‬الذهبية‭ ‬كأفضل‭ ‬عمل‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭.‬

وينافس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الفيلم‭ ‬المجري‭ ‬“ضوء‭ ‬طبيعي”‭ ‬للمخرج‭ ‬دينيش‭ ‬ناجي‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الفضي‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين،‭ ‬ويظهر‭ ‬أيضا‭ ‬اسم‭ ‬المخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬الكبير‭ ‬جاك‭ ‬أوديار‭ ‬الملقب‭ ‬بصائد‭ ‬الجوائز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيلم‭ ‬“الأولمبياد”‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمهرجان‭ ‬كان،‭ ‬ومن‭ ‬نفس‭ ‬المهرجان‭ ‬يتواجد‭ ‬فيلم‭ ‬“إرخاء‭ ‬القبضاء”‭ ‬إخراج‭ ‬كيرا‭ ‬موفالينكو‭ ‬وهو‭ ‬إنتاج‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬جورجيا‭ ‬وروسيا،‭ ‬وتتواجد‭ ‬أيضا‭ ‬الممثلة‭ ‬والمخرجة‭ ‬الألمانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬ماريا‭ ‬شرايدر‭ ‬بفيلم‭ ‬“أنا‭ ‬رجلك”،‭ ‬ومن‭ ‬الصين‭ ‬يتواجد‭ ‬المخرج‭ ‬الصيني‭ ‬الشهير‭ ‬زانج‭ ‬بيمو‭ ‬بفيلم‭ ‬“ثانية‭ ‬واحدة”‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الفيلم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لمهرجان‭ ‬سان‭ ‬سباستيان‭.‬