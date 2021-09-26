بالمجان.. مستشفى طنطا التعليمى يجرى 7 عمليات كى بؤر كهربائية بالقلب

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمى العالمى بالجامعة من إجراء 7 عمليات كى بؤر كهربائية بالقلب عن طريق القسطرة بالمجان.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، امتلاك المستشفى التعليمى العالمى وحدة كهروفسيولوجية القلب والتى تعد الأولى من نوعها في وسط الدلتا، والتى تضم أحدث الأجهزة الطبية التى تماثل نظيرتها فى كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى، أن هذه العمليات تجرى بالمجان عن طريق المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار التدخلات الطبية الحرجة، أو عن طريق القطاع المجانى بالمستشفى، مؤكدًا جاهزية وحدة كهروفسيولوجية القلب بالمستشفى لإجراء هذه العمليات، والتى تشكل نسبة كبيرة من حالات مضاعفات القلب والوفاة المفاجئة.

ضم الفريق الطبى أطباء من جامعة طنطا والقاهرة وعين شمس وأطباء الزمالة المصرية، تحت إشراف ‏الدكتورة ميرفت أبو المعاطي رئيس الفريق و‏أستاذ أمراض القلب وكهروفسيولوجية القلب بطب عين شمس، والدكتور محمد سطيحة أستاذ ورئيس قسم القلب بطب طنطا، والدكتوره مى سلامة، ‏‏أستاذ ورئيس قسم القلب بطب طنطا سابقًا، والدكتور محمد بيومى، والدكتور وليد رشدى، والدكتور أحمد كشك، وزينب احمد، وخضره محمد "تمريض"، وأحمد الشيخ "فنى".

وفي إطار منفصل، نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية سندبسط بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف علاج لـ1206 أشخاص بالمجان من أهالى القرية.

وأوضحت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 42 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة فى تخصصات الجراحة والقلب والرمد والعظام والباطنة.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.