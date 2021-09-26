الصين تقدم 3.2 مليون جرعة جديدة من لقاح «كورونا»

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم إعطاء 3.2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة - بحسب صحيفة “ساوث شينا مورنينج بوست” الصينية، اليوم الأحد - إن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها يصل بذلك إلى نحو 2.2 مليار جرعة.

وسجلت الصين اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 96 ألفا و15 حالة.

وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 90 ألفًا و366 حالة تعاف بعد تسجيل 36 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تبرع الصين بلقاح فيروس كورونا إلى دول أخرى في المنطقة مثل فيتنام.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.