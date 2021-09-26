ارتفاع إصابات كورونا في تايوان إلى 16.189 حالة

سجلت تايوان ارتفاعًا في إجمالي حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و189 إصابة، من بينها 14 ألفًا و415 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد لأول مرة، أكثر من 100 حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد.

سجلت تايوان اليوم الأحد ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج ولم تسجل أي حالة وفاة، طبقًا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم الأحد عن المركز قوله إن ست من الحالات الثماني الجديدة، لمواطنين من ميانمار، سافروا إلى تايوان في نفس الرحلة، يوم الخميس الماضي، ومعظمهم طلاب.

وأضاف المركز أن الحالتين الاخريين القادمتين من الخارج، لمواطنين تايوانيين ، عادا من إندونيسيا والإمارات.

واليوم الأحد، هو اليوم الرابع على التوالي، الذي لم يتم فيه تسجيل أي حالات وفاة، حيث مازال عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس عند 841، حسب بيانات المركز.