مدير الاستخبارات الروسية: موسكو تضمن أمنها السيبراني على خلفية تعزيز إمكانيات الناتو

أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أن بلاده ستقوم بضمان أمنها السيبراني على خلفية تعزيز حلف "الناتو" لإمكانياته في هذا المجال.

وقال ناريشكين في مقابلة مع قناة "آر تي" اليوم الأحد - "نحن نتابع التطور في هذا المجال، لأنه يجب علينا أن نمضي قدماً ونضمن الأمن الوطني، بما فيه الأمن السيبراني".

وأضاف: "نعلم كيف يعزز شركاؤنا إمكانياتهم الهجومية، سواء في الولايات المتحدة أو في الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، لذلك يمكنني أن أؤكد أنه بإمكان روسيا ضمان الأمن المعلوماتي وستقوم بذلك بالفعل".

يُذكر أن موضوع الهجمات السيبرانية يُعد أحد الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن توصلا خلال قمتهما يوم 16 يونيو الماضي في جنيف إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

وفي نفس السياق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا حول قضية الأمن السيبراني، دون أن تتوقع نتائج فورية منه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي : "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) أكد في حينه أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك خلال ساعة واحدة. المناقشات مستمرة وهي تجري على المستوى الدبلوماسي. هذا الموضوع يعمل عليه فريقنا للأمن القومي".

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن هجمات إلكترونية كثيرة باستخدام برمجية الفدية يتم شنها من أراضي روسيا التي تتهم بدورها الطرف الأمريكي برفض التعاون حول هذا الموضوع.