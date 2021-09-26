الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تدين مقتل جندى فرنسى جراء هجوم فى مالى

هجوم في مالي
هجوم في مالي

 أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذي شنته جماعات إرهابية في مالي، الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي بالقرب من مدينة جوسي شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة ، في بيان أوردته قناة «الحرة» الإخبارية اليوم الأحد، أن "الخسارة المأساوية تؤكد التضحية التي قدمها الكثير من الجنود من أجل أمن منطقة الساحل".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، أول أمس، مقتل جندي فرنسي في مواجهة عسكرية في مالي، ليرتفع حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ 2013 في منطقة الساحل إلى 52 جنديا.

وكان اتّهم رئيس وزراء مالي، شوجل كوكالا مايغا، فرنسا بأنها "تخلّت" عن بلاده "في منتصف الطريق" بقرارها سحب قوة برخان، مبررا بذلك ضرورة بحث بلاده عن "شركاء آخرين".

 

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