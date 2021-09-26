«يحسن البصر والمناعة».. فوائد صحية لتناول الجوافة أثناء الحمل

الجوافة فاكهة لذيذة، ومن يحبها لا يمانع في تناولها كل يوم، خاصة لما لها من فوائد صحية عديدة،، وبحسب موقع “MomJunction” نرصد فوائد الجوافة أثناء الحمل، كالتالي:

الفوائد الصحية لفاكهة الجوافة أثناء الحمل:

يحسن المناعة:

الجوافة غنية بفيتامين سي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة، إذ يزيد من التمثيل الغذائي ومناعة الجسم، مما يحمي الجسم من الأمراض والالتهابات المختلفة.

يوازن مستويات ضغط الدم:

قد تكوني عرضة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ويمكن أن تساعد الجوافة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة وتجنب المخاطر مثل الإجهاض والولادة المبكرة، والجوافة غنية بالبوتاسيوم وتناولها يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الأمثل ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

ينظم مستويات السكر في الدم:

سكري الحمل هو أحد الحالات الطبية الشائعة أثناء الحمل، خاصة في الأسبوع الرابع والعشرين، وتمتلك الجوافة القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الألياف ووجود الكربوهيدرات المعقدة، وبالتالي الحفاظ على سكري الحمل.

يمنع الإمساك :

يعد الإمساك من المشكلات التي تواجهها المرأة الحامل بسبب بطء الهرمونات، والجوافة كونها غنية بالألياف تلعب دورا بارزا في الوقاية من هذه الشروط، وارتفاع محتوى الألياف من الجوافة يضمن عبور الوقت المناسب من محتويات الأمعاء ويمنع الإمساك.

يحسن الهضم:

يساعد تناول الجوافة أثناء الحمل في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والغثيان وغير ذلك، يوصى بتناول الأطعمة القلوية أثناء الحمل لأنها تقلل من خطر الإصابة بالحموضة والارتجاع المعدي المريئي.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان:

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان، والجوافة غنية أيضًا بالليكوبين وفيتامين سي، والتي يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الجسم.

يحسن البصر:

الجوافة غنية بفيتامين (أ) وتقي من فرص الإصابة بالعمى وتحسن رؤية كل من الأم والجنين.

الجهاز العصبي عند الأطفال:

تحتوي الجوافة على حمض الفوليك وفيتامين B9 اللذين يساعدان في نمو المخ والجهاز العصبي عند الأطفال، ويعتبر حمض الفوليك من الفيتامينات الهامة للحوامل ولمنع عيوب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة، ينصح بتناولها كاملة النضج الجوافة طوال فترة الحمل.

يحارب الجراثيم والالتهابات:

الجوافة غنية بفيتامين C وE والكاروتينات والأيزوفلافونويد والبوليفينول، والتي تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة، و إنها تساعد في مكافحة الجراثيم والالتهابات وتقليل فرص إصابتك بالمرض .

يهدئ العقل:

يؤدي الإجهاد أثناء الحمل إلى إطلاق الكورتيزول ، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على حالتك، الجوافة مصدر غني بالمغنيسيوم الذي يريح الأعصاب والعضلات، لذلك فهو يخفف التوتر ويجعلك تشعر بالضوء .

يضبط نسبة الكوليسترول في الدم:

الألياف الموجودة في الجوافة مفيدة لقلبك فهي تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم التي تعتبر من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعالج فقر الدم:

تزداد متطلبات الحديد أثناء الحمل ، وتحتوي الجوافة على محتوى كافٍ من الحديد الذي يحافظ على مستويات الهيموجلوبين تحت السيطرة .

مصدر غني بفيتامين B3 وB6:

تعد الجوافة أيضًا مصدرًا طبيعيًا ممتازًا لفيتامين B3 وB6، وهما أمران مهمان جدًا لتضمينهما في نظامك الغذائي أثناء الحمل لأنها تساهم في تحسين الصحة الإدراكية.

تحد من غثيان الصباح:

محتوى فيتامين سي في الجوافة مفيد للسيطرة على غثيان الصباح، قم بتناول الجوافة بمجرد شعورك بالغثيان، وتناوله بدون بذور مع اللبن يساعد على استقرار البطن ويمنع القيء.