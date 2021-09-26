إزالة 19 حالة تعد على الأراضي في جنوب أسوان

​​​​​​أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حملات الإزالة بمختلف المدن والمراكز مستمرة، ضمن الموجة الـ18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأيضاً مخالفات البناء.

حملة إزالة جنوب أسوان

وأشار إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 19 حالة تعد بنطاق حى جنوب بإجمالى مساحة 32 ألف و600 م2، منها إزالة حالة فورية كانت أثناء الشروع في البناء وقد تم تحويل صاحب المخالفة للنيابة العسكرية.

حملة إزالة جنوب أسوان

ووجه اللواء أشرف عطية مسؤولى الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ردع كافة المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة وذلك حفاظاً على حق الشعب وحماية لأرض الوطن.