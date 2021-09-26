الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 19 حالة تعد على الأراضي في جنوب أسوان

حملة إزالة جنوب أسوان
حملة إزالة جنوب أسوان

​​​​​​أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حملات الإزالة بمختلف المدن والمراكز مستمرة، ضمن الموجة الـ18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأيضاً مخالفات البناء. 

IMG-20210926-WA0006
حملة إزالة جنوب أسوان 

وأشار إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 19 حالة تعد بنطاق حى جنوب بإجمالى مساحة 32 ألف و600 م2، منها إزالة حالة فورية كانت أثناء الشروع في البناء وقد تم تحويل صاحب المخالفة للنيابة العسكرية. 

IMG-20210926-WA0003
حملة إزالة جنوب أسوان 

ووجه اللواء أشرف عطية مسؤولى الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من  أجل ردع كافة المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة وذلك حفاظاً على حق الشعب وحماية لأرض الوطن. 

IMG-20210926-WA0004
حملة إزالة جنوب أسوان 
الرئيس عبدالفتاح السيسي أراضي زراعية محافظ أسوان مباني مراكز مخالفات البناء البناء المخالف التعدي على الأراضي أملاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اقتراب «إبادة البشرية»

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

3 جدد.. 24 لاعبًا فى قائمة المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 26-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات غرب رام الله

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون