الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المجر توقع غداً على اتفاقية لمدة 15 عاماً للغاز الطبيعي مع «جازبروم»

جازبروم
جازبروم

ذكرت رسالة بالبريد الالكتروني من وزارة الخارجية في بودابست أن المجر ستوقع على اتفاقية طويلة المدى للغاز الطبيعي مع شركة "جازبروم" الروسية للعملاقة للطاقة، غدا الاثنين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وطبقا لدعوة صحفية، تم إرسالها اليوم الأحد، سيوقع اليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم" ووزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، الاتفاقية في العاصمة المجرية.

وكانت المجر قد اتفقت الشهر الماضي مع شركة "جازبروم" على تعاقد لمدة 15 عاما لتوريد 5ر4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
 

بودابست المجر وزارة الخارجية في بودابست جازبروم شركة جازبروم الروسية

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